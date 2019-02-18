وصفة عجيبة لتفتيح المناطق الداكنة بسرعة لا تتوقعينها
إذا كنتِ تعانىن من لون داكن فى مناطق مختلفة من الجسم إليكِ وصفة عجيبة للتخلص من الإسمرار فى أسرع وقت .
المكونات:
2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا
2 ملعقة كبيرة فازلين
2 ملعقة كبيرة زيت جنين القمح
2 ملعقة كبيرة زيت اللوز المر
طريقة التحضير والاستخدام:
اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم استخدميها كمرطب يوميًا للركب والكوعين قبل النوم وبعد الاستحمام.احفظي باقي المكونات في وعاء نظيف محكم الغلق، واتركيه في مكان مظلم وكرري استخدام الخليط 3 مرات أسبوعيًا لتنعيم وتبييض الركبتين والكوعين.
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