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وصفة عجيبة لتفتيح المناطق الداكنة بسرعة لا تتوقعينها

وصفة عجيبة لتفتيح المناطق الداكنة بسرعة لا تتوقعينها
أميرة خالد(صدى):

إذا كنتِ تعانىن من لون داكن فى مناطق مختلفة من الجسم إليكِ وصفة عجيبة للتخلص من الإسمرار فى أسرع وقت .

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا

2 ملعقة كبيرة فازلين

2 ملعقة كبيرة زيت جنين القمح

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز المر

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم استخدميها كمرطب يوميًا للركب والكوعين قبل النوم وبعد الاستحمام.احفظي باقي المكونات في وعاء نظيف محكم الغلق، واتركيه في مكان مظلم وكرري استخدام الخليط 3 مرات أسبوعيًا لتنعيم وتبييض الركبتين والكوعين.


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