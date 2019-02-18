وصفة عجيبة لتفتيح المناطق الداكنة بسرعة لا تتوقعينها

أميرة خالد(صدى):

إذا كنتِ تعانىن من لون داكن فى مناطق مختلفة من الجسم إليكِ وصفة عجيبة للتخلص من الإسمرار فى أسرع وقت .

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا

2 ملعقة كبيرة فازلين

2 ملعقة كبيرة زيت جنين القمح

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز المر

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم استخدميها كمرطب يوميًا للركب والكوعين قبل النوم وبعد الاستحمام.احفظي باقي المكونات في وعاء نظيف محكم الغلق، واتركيه في مكان مظلم وكرري استخدام الخليط 3 مرات أسبوعيًا لتنعيم وتبييض الركبتين والكوعين.