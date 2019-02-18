للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظيفة محاضر، للرجال والنساء، في تخصُّصَي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي؛ وذلك للعمل في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض، والبرنامج التحضيري.

وبينت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن الوظائف الشاغرة المطلوبة في تخصص اللغة الإنجليزية، هي للرجال والنساء، ومكان العمل في الرياض وجدة والأحساء، ويُشترَط لها الحصول على ماجستير في تخصص (TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education).

وظائف النساء هي : وظائف تخصُّص الحاسب الآلي، في الرياض، حيث يشترط في المتقدمة لها، أن تكون حاصلة على ماجستير في أي من تخصُّصات الحاسب الآلي.

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