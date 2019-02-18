بالفيديو.. حادث انقلاب مركبة في الليث يسفر عن إصابة معلمتين

نايف السالم(صدى):

انقلبت مركبة تقل خمس معلمات أثناء توجههن إلى مدرستهن الواقعة في مركز حقال التابع لمحافظة أضم، ما نتج عنه إصابة اثنتين منهن بإصابات متوسطة، وتعرض الأخريات للخوف والهلع.

في التفاصيل، وقع الحادث على طريق الساحل ” جدة – الليث ” بمشارف جدة في منطقة الخمرة، إثر انحراف المركبة عن مسارها وارتطامها بالصبّات الخرسانية على جنبات الطريق مما نتج عنه انقلابها عدة مرّات.

وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المعلمتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي العلاج، حيث غادرت إحداهما المستشفى، وبقيت الأخرى متأثرة بعدة كسور في الأضلاع.