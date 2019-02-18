الحوثيون يغلقون الجمعيات الداعمة لفلسطين في اليمن

سعيد العجل(صدى):

قررت مليشيا الحوثي الإيرانية إغلاق الجمعيات الداعمة لفلسطين؛ حيث يعني ذلك تضييق الخناق على كل الأنشطة الخيرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

كما يؤدي ما قامت به ” الحوثي ” إلى توقف وظائف المئات من موظفي الجمعيات الداعمة القضية فلسطين.

وأيضًا سيتسبب في توقف عشرات المشاريع التي تنفذها جمعية الأقصى باسم أهل اليمنفي فلسطين، وتوقف رعاية 350 أسرة فلسطينية من التبرعات اليمنية.

وسيكون لإغلاق ” الجمعيات ” أثره على 3000 يتيم فلسطيني حيث يؤدي إلى حرمانهم من الكفالة الشهرية.