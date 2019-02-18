مدرب يتلقى ضربة موجعة في رأسه من طالب في كلية التقنية بأبها

أبها(صدى):

تلقى مدرب ضربة عنيفة من طالب بالكلية التقنية في أبها داخل القاعة التدريبية، حيث غافله وضربه على رأسه، بعدما أطلق عبارات غير لائقة متلفظاً على المدرب، ثم لاذ بالفرار من الموقع.

وتعود الواقعة عندما حانت نهاية المحاضرة داخل قاعة التدريب بفرع الكلية في حي الموظفين، كما أطلق المتدرب، وهو مستجدّ في المستوى الأول في تخصص المساحة، عبارات غير لائقة ثم غافل المدرب وضربه على رأسه بهاتفه الجوال، وهرب خارج أسوار الكلية.

وعلي الفور، نُقِل المعتدى عليه إلى العيادة الطبية، وتم تحويل المدرب إلى مستشفى عسير المركزي بعد حضور الهلال الأحمر