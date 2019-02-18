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3 فناني كوميديا لتمثيل الشخصيات القيادية بـ ” الحصن “

3 فناني كوميديا لتمثيل الشخصيات القيادية بـ ” الحصن “
الرياض(صدى):

قامت الهيئة العامة للترفيه باختيار ثلاث من فناني الكوميديا؛ لتمثيل الشخصيات القيادية في النسخة السعودية من برنامج “ الحصن ” ، الذي خُطط على مساحة تقدر بـ 300 ألف متر مربع.

وعن من وقع عليهم الاختيار، اختارت الهيئة ” فائز المالكي ومحمد هنيدي وحسن البلام ” ؛ حيث سيؤدي ” المالكي ” شخصية الجنرال “ لي” قائد المهاجمين، فيما سيجسد ” هنيدي ” شخصية قائد المدافعين “ تاكيشي ”، يرافقه البلام في شخصية “ هيدو ” .

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ” الحصن ” سيرصد جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين، الذين سيزيد عددهم على 25 ألف متسابق في الموسم الأول للعبة.


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