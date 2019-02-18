فورد تعلن عن إطلاق موستانج 2020 بمحرك أقوى

واشنطن(صدى):

توجد بين قوة موستانج ذات محرك EcoBoost ونسخة GT الأعلى فارق لا يقل عن 125 حصان، وهو ما يدفع فورد للعمل على إطلاق نسخة ثالثة تقع بين كلا فئتي سيارتها الرياضية الأشهر، حيث يثبت ذلك العثور على وثيقة جديدة مقدمة لهيئة سلامة الطرق السريعة الأمريكية.

تكشف الوثيقة الجديدة عن قدوم موستانج 2020 مع نسختين من محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.3 لتر، حيث سيكون أحدهما هو القياسي ذو قوة 310 حصان، في حين سيتم الإعلان عن قوة الآخر لاحقاً، ما سيكون على الأغلب موجهاً لمنافسة شيفروليه كمارو ذات محرك V6 سعة 3.6 لتر ذو قوة 335 حصان.

ومن المؤكد أن زيادة قوة محرك EcoBoost ستكون أمراً سهلاً نظراً لكون هاتشباك فوكس RS الرياضية ذات قوة 350 حصان تستخدم المحرك ذاته، ورغم أن كل هذا يقع تحت تصنيف التوقعات، إلا أن إعلان المتحدث الرسمي باسم فورد مؤخراً عن نية الشركة رفع أداء سلسلة موستانج والكشف عن أخبار مثيرة في ربيع هذا العام، يجعلنا نثق بشكل أكبر في مدى صحة هذه المعلومات.

هذا وبالنظر لكون أسعار موستانج القياسية تبدأ في الولايات المتحدة عند 26,395$ (98,980 ريال) في حين أن أقل نسخة بمحرك V8 تأتي بسعر 35,355$ (132,580 ريال)، فمن المؤكد أن لدى فورد مساحة كافية للكشف عن موديل متوسط جديد بسعر يقع بين الفئتين.