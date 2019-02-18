سمو ولي العهد يأمر بإطلاق سراح أكثر من 2000 سجين باكستاني في المملكة

نايف السالم(صدى):

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق سراح أكثر من 2000 سجين باكستاني في سجون المملكة.

ومن جهته، أوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الإعلام فؤاد شودري، أن ولي العهد، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى باكستان، أمر بإطلاق سراح السجناء الباكستانيين، في تأكيد على الرعاية الكريمة التي تتلقاها الجالية الباكستانية المقيمة في المملكة.

ولفت ” قريشي ” في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” : ” أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين من سجون المملكة فوراً؛ فيما سيتم استعراض وضع بقية السجناء “.

وقدم الشعب الباكستاني الشكر لولي العهد على لافتته الكريمة والاستجابة لطلب رئيس الوزراء عمران خان “.