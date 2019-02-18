بالصور.. إلغاء لاندروفر ديسكفري SVX المخصصة للطرق الوعرة

لندن (صدى):

في سياق ما تعانيه لاندروفر من مشكلات مالية مؤخراً، قررت العلامة البريطانية عدم إنتاج SUV ديسكفري SVX المخصصة للطرق الوعرة والمغامرات.

كشفت الشركة عن SVX على هيئة نسخة اختبارية مخصصة للطرق الوعرة من أحدث أجيال طراز ديسكفري في معرض فرانكفورت للسيارات 2017، حيث كان من المخطط أن تكون الطراز الأبرز ضمن مجموعة SVX الموجهة للتضاريس الصعبة.

بعد أن كشفت عدة تسريبات عن نية لاندروفر طرح ديسكفري SVX بالأسواق نهاية عام 2018 الماضي، تم إلغاء الطرح بسبب عدم وجود خطط لطرح محرك V8 سعة 5 لتر الذي كانت تأتي به النسخة الاختبارية.

يأتي هذا بعد أن قامت لاندروفر مؤخراً بإلغاء خطط إنتاج رنج روفر SV كوبيه الفاخرة التي كانت ستأتي بسعر 240,000 جنيه استرليني (1.16 مليون ريال) لمنافسة بنتلي بنتايجا ورولز رويس كولينان.

هذا ويذكر أن جاكوار لاندروفر كانت قد عانت من خسائر هائلة بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار (16.5 مليار ريال) خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت المبيعات من 154,447 وحدة في 2017 إلى 144,602 ما بين شهري أكتوبر وديسمبر في 2018 لنفس الفترة، ليكون ذلك هو ثالث ربع على التوالي تشهد فيه الشركة خسائر مالية، حيث تعود أحد أكبر أسباب ذلك إلى انخفاض الطلب على سيارات العلامة الفاخرة بشكل كبير في الصين بعد انتشار الأخبار حول مستوى جودتها المتدني هناك.