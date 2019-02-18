” المسند ” : الكتلة الباردة الحالية طبيعية

عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، على بعض المهتمين بشأن الطقس الذين ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة الباردة.

حيث أوضح أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد كوننا ما زلنا في فصل الشتاء.

وأضاف ” المسند ” : ” الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام ” ، متوقعًا هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.