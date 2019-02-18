الملكة إليزابيث مرعوبة من هواية الأمير وليام 

لندن (صدى):

أوضح دوق كامبريدج، الأمير وليام: ” كنت دائمًا شغوفًا بالدراجات النارية واعتدت على ممارسة رياضة الكارتينج ثم بعد ذلك اقتنيت دراجة رباعية وأخيرًا دراجة نارية “.

ولفت الأمير وليام إلى أن تلك الهواية تسببت في إخافة أحبائه حتى الموت، بما في ذلك جدته الملكة إليزابيث الثانية.

ومن جهته، ألمح المصوّر الملكي جيمس ويتاكر: ” أعتقد أنه يخيف حياة الناس في قصر باكنغهام ومن المؤكّد أن الملكة أيضًا كانت تخاف “.

وحرص وليام، 36 عامًا، على ركوب الدراجة النارية منذ صغره مع شقيقه الأمير هاري، وقد سبق له أن امتلك دراجة دوكاتي 1199، وهي دراجة رياضية إيطالية الصنع، تبلغ سرعتها القصوى 177 ميلاً في الساعة.