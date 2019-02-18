إيقاف وتغريم لاعب الشباب وأسامة المولد

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، قرارًا بإيقاف لاعب نادي الشباب سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال.

وجاء القرار؛ بسبب قيام اللاعب في الدقيقة 27 من عمر المباراة باستخدام قوة مفرطة ضد لاعب من الفريق المنافس مما أدى إلى طرده مباشرةً من قبل حكم المباراة بسبب اللعب العنيف، في المباراة التي أقيمت بين الشباب والوحدة على ملعب الأمير فيصل من فهد بمدينة الرياض؛ ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة إيقاف مدير فريق نادي الاتحاد أسامة المولد ثمان مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها 20,000 ريال، وذلك لقيامه أثناء مباراة الفريق أمام الرائد ودخول اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس بالاعتداء على مدرب نادي الرائد، حسب تقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة.