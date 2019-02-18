بالفيديو.. حفل زفاف يتحول لمشاجرة جماعية شرسة بين أهل العريس والعروس

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو مضاربة جماعية وقعت داخل صالة للأفراح قرب بلدة “ بر إلياس ” في قضاء زحلة بمحافظة البقاع في لبنان؛ مما أسفرت عن إصابة بعض المدعوين بجروح ورضوض بسيطة.

وبدا في الفيديو تحول حفل الزواج إلى خناقة بين المعازيم، حيث انفلت زمام الأمور وخرج الهرج والمرج عن السيطرة؛ فتطايرت المقاعد والطاولات تدق الرؤوس وتتحطم، وسط صراخ بعض النسوة.

ومن جهتهم، أشار متداولو الفيديو إلى سماعهم صوت إطلاق نار خلال المضاربة، دون وقوع إصابات.

وأوضح متداولو الفيديو أن المشكلة كانت بين أهل العروس وأهل العريس، وانتهت بإصابة 26 بجروح، مشيرين إلى أن الحفل أقامه عشائر من البدو يقيمون في قرية “ الفاعور ” بالبقاع ” ، مبينين أن الحفل استمر بعد المشكل، بحسب قولهم.