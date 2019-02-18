بايرن ميونخ في مأزق قبل مواجهة ليفربول

نواف السالم(صدى):

قال نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، آن الفريق سيفتقد جهود جيروم بواتينغ وفرانك ريبيري في المباراة المقررة غداً الثلاثاء أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بواتينغ لمعاناته من مشكلة في المعدة، بينما حصل ريبيري على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، ولا يزال من المحتمل أن يلحق ريبيري بالفريق الذي يتوجه إلى إنجلترا اليوم.

وأثيرت المخاوف حول إصابته خلال مواجهة أوغسبورغ الجمعة الماضي، كان كينغسلي كومان ضمن فريق بايرن المتجه إلى إنجلترا.

وبالرغم من تسجيل كومان، هدفين وصنع هدفاً آخر في مباراة الجمعة، تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن يبدو أن لديه فرصة في المشاركة بمباراة الغد المقررة على ملعب آنفيلد.

ومن المتوقع أنه الجناح الهولندي لبايرن ميونخ، آريين روبن، سيغيب عن المباراة، نظراً لمعاناته من نفس الإصابة التي لاحقته في السنوات الأخيرة.