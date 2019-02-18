الهند تفضح إرهاب تميم وتكشف علاقة قطر الخفية بالتنظيمات المتطرفة

طلال الضوي(صدى):

بدأت السلطات الهندية حملة تحقيقات موسعة تتعلق بسفر الشباب إلى الدوحة للاستعداد للانضمام للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وسجلت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية قضية ضد شباب من مقاطعتي كيرالا وكارناتاكا توجهوا إلى قطر منذ فترة وعاشوا فيها، واتخذوها مقرًا لبدء التحرك والانتقال إلى سوريا منذ عام 2013 للانضمام للتنظيمات الإرهابية هناك مثل « جند الأقصى » ، و « جبهة النصرة » ، وكلاهما له علاقات بتنظيم داعش الإرهابي.

واعتنق هؤلاء الشباب الأفكار المتطرفة عبر إرهابيين أثناء وجودهم في قطر، حيث أنهم بدأوا في اتخاذ إجراءات للسفر إلى سوريا اعتبارًا من عام 2013.

ولفتت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إلى وجود تحقيقات مستمرة بشأن حالات أخرى لشباب هنديين من كيرالا حاولوا الانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

واعتمد الشباب الهنديون علي السفر والانتقال إلى سوريا للانضمام للجماعات الإرهابية، التي كانت عبر طريقين؛ الأول السفر إلى تركيا جوًا، قبل أن يركبوا حافلات ويعبروا الحدود بشكل غير شرعي للوصول إلى سوريا، أما الطريق الثاني فهو السفر جوًا إلى قطر ومنها إلى إيران، ومن هناك يجري عبور الحدود إلى تركيا قبل الوصول إلى سوريا برًا.

وتعتبر هذه هي أول قضية لسفر شباب هنديين إلى سوريا للانضمام لتنظيم إرهابي بخلاف داعش، كاشفة عبر محقيقها عن وجود تحقيقات مستمرة بشأن حالات أخرى لشباب من «كيرالا» حاولوا الانضمام لداعش، مبينة أنها على علم ومعرفة بهوية وعناوين هؤلاء الشباب في قطر، إلا أنها تحقق حول كيفية سفرهم إلى سوريا، وحول الأشخاص الذين سهلوا لهم السفر وساعدهم عليه، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو ماتوا.