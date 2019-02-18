بأيام الفيفا.. ” باخشوين ” يقود الأخضر بالمباريات الودية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة المنتخب الوطني سُتقيم المعسكر الإعدادي في شهر مارس القادم؛ وذلك بعد التصنيف الدولي الشهري للمنتخبات الصادر عن ” الفيفا ” .

حيث سيوافق هذا المعسكر أيّام ” الفيفا ” والتي تبدأ من 18- 26 من الشهر نفسه، ويخوض فيه ” الأخضر ” مباراتين وديتين مع منتخبات متدنية من حيث التصنيف؛ لتكون فرصة الفوز مضمونة وترفع درجات المنتخب في التصنيف الشهري.

كما أوضحت المصادر أن الكابتن عمر باخشوين هو من سيقود الأخضر في المباريات الودية المقبلة لشهر مارس.

تجدر الإشارة إلى أن القائمون على اللجنة الفنية بالاتحاد باتحاد كرة القدم، للانتهاء من ملف التعاقد مع المدرب الجديد بأسرع وقت ممكن.

وكان الكابتن عمر باخشوين مساعداً للمدرب السابق ” بيتزي ” ، وقبل ذلك كان مديراً للمنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.