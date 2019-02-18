بالصور.. القائدتان القحطاني والطلحي والمعلمة المالكي يستقبلن التهاني بمناسبة التميز

بدرية المالكي (صدى):

احتفت منسوبات الابتدائية “السادسة والعشرون, والواحدة والثمانون, والرابعة والثلاثون” بالفائزات من مدارسهن بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة, واللاتي حظين بتتويجهن بمراكز متقدمة على مستوى الوطن, وتكريمهن في حفل الجائزة الأربعاء الماضي بالعاصمة الرياض, واستلام جوائزهن من وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الموازي هيا العواد.

وكان المحتفى بهن قد حققن مراكز متقدمة من العشر الأوائل على مستوى الوطن في جائزة التعليم للتميز, حيث حققت قائدة الابتدائية السادسة والعشرون دلال القحطاني المركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة, كما حققت قائدة الابتدائية الواحدة والثمانون عمرة الطلحي المركز السادس في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة, فيما حققت المعلمة رانية المالكي المركز الرابع في فئة المعلم المتميز.

احتوى برنامج الحفل المقام في مقرات المدارس السابقة على العديد من الفقرات والفعاليات للإشادة بتحقيق الفائزات مراكز متقدمة, كما قدمت منسوبات المدارس التهاني للمحتفى بهن, مبديات سعادتهن بما حققنه من تميز ومنافسة قوية على مستوى المملكة, وتمثيل تعليم الطائف والرؤية الطموحة للوطن خير تمثيل.

فيما قدمت الفائزات الشكر والتقدير لتعليم الطائف بقيادة مدير التعليم طلال اللهيبي, ومساعدته للشؤون التعليمية مها الزايدي, ولمساعدة ومشرفات مركز التميز, وكل من ساهم في دعمهن لتحقيق التميز, موجهات أسمى عبارات الشكر لمنسوبات مدارسهن على حفاوة الاستقبال والاحتفاء.