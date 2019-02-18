بالفيديو.. أبرار تؤدي وصلة رقص مثيرة على أغنية ” قومي “

خالد الظفيري(صدى):

عرضت الفنانة أبرار الكويتية فيديو يرصد تقديمها وصلة رقص على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وبدت أبرار وهي مرتدية فستانًا قصيرًا وترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجديدة ”قومي“، فضلاً عن رقصها على أنغام أغاني خليجية أخرى.

وسادت موجة من الجدل الواسع ببن متابعيها ورفضه البعض، رأى البعض الأخر أنها حرية شخصية .

يذكر أن الفنانة أبرار الكويتية قد هددت بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.