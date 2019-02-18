  • الإثنين 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. طفل يحتفل بهدفه على طريقة ” جوميز “

بالفيديو.. طفل يحتفل بهدفه على طريقة ” جوميز “

بالفيديو.. طفل يحتفل بهدفه على طريقة ” جوميز “
نواف السالم(صدى):

يبدو أن اللاعب الفرنسي بافيميتي جوميز، مهاجم نادي الهلال قد خطف قلوب الصغار؛ الأمر الذي دفعهم إلى محاولة تقليده في كل ما يأتي به وخصوصًا احتفاله الشهير بإحراز الأهدف.

وأظهر مقطع فيديو، تسجيل أحد الأطفال لهدف في مباراة ليسارع في الاحتفال على طريقة ” جوميز ” الخاصة ” بين أقرانه.

وكان ” جوميز ” قد شارك في فوز الزعيم علة نادي الاتحاد السكندري المصري في الرياض، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 34 دقيقة

طيب وين إحتفالية الطقل اللي يقلد اسربيا بعد ماسجل الفيحاء في الهلال🙂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *