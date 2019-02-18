عائلة مواطن تتهم مستشفى بالإهمال.. وصحة جازان تحقق

تركي السالم(صدى):

فتحت وزارة الصحة تحقيقًا في اتهام وجهته أسرة ” مواطن متوفي ” لأحد المستشفيات في جازان.

وعن التفاصيل، قال شقيق ” المتوفي ” أن شقيقه شعر بضيق في التنفس فذهب لمراجعة مستشفى بجازان، ودخلها بحالة طبيعية ومشيًا على الأقدام، وعندما دخل على الطبيب المعالج أحاله للممرض.

حيث رفض الكشف على الحالة على الفور؛ وذلك على رغم شكوى شقيقه من صعوبة التنفس ووضعه في حالة انتظار حتى ينتهي من العمل الذي يقوم به دون استشعار خطورة حالة شقيقه.

وأوضح شقيق المتوفي أنه بعد دقائق سقط شقيقه على الأرض مفارقًا الحياة بأحد ممرات المستشفى، حيث طالب بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في وفاة شقيقه، وفقًا لقوله.

وفي ذات السياق، أوضح نبيل غاوي، المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة؛ لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة حدوث تقصير أو إهمال.