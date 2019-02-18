” الشورى ” يطالب باحتساب سنوات خدمة المعلمين المثبتين على وظائف رسمية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، والذي سبق لهم العمل على بند ” محو الأمية والبديلات ” ؛ لغرض التقاعد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما وجه ” الشورى ” وزارة الخدمة المدنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين، في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والرفع للمقام السامي الكريم .

كما طالب الخدمة المدنية بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الوزارة.

وجاء ذلك ضمن مشروعيها ” تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية ” خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020.