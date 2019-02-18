عشرات الدواعش يرفعون الراية البيضاء ويسلمون أنفسهم بعد محاصرتهم في سوريا 

دمشق(صدى):

رفع العشرات من عناصر داعش الأتراك والأوروبين في سوريا، الراية البيضاء وسلموا أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد التنظيم الإرهابي يسيطر فيه سوى على مساحة 600 متر مربع.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العديد من المقاتلين الأتراك والأوروبيين استسلموا في منطقة باغوز السورية، وشهد اليومين الماضيين تسليم المئات من عناصر ميليشيا داعش وغالبيتهم من الأجانب أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية في باغوز، لكن مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية لم يؤكدوا هذا الأمر.

ومن ناحيته، قال قائد القوات السورية الديمقراطية، شيا فرات، إن قواته حاصرت تنظيم داعش الإرهابي في مساحة 600-700 متراً مربعاً.