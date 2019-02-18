بالفيديو.. إلهام علي تفصح عن تفاصيل محزنة بشأن حالتها الصحية 

الرياض(صدى):

روت الفنانة إلهام علي تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، موضحة أنها تُعاني من آلام في ظهرها، بسبب ” جرثومة ” ، سبّبت لها مشكلة كبيرة في الفقرات السفلية.

وأبانت علي في مقطع فيديو بثته عبر ” سناب شات ” أنها تهمل التفكير في هذا التعب، وتمارس عملها لكنها تتابع علاجها مع الطبيب.

ودعت جمهورها لعدم التوقف عن ممارسة ما يحبون حتى لو كانوا يعانون من الألم، لافتة إلى أنها تعاني من الألم ورغم ذلك تمارس عملها بكل حب وشغف، وأنها تشعر بالرضا.

وقدمت إلهام علي، الشكر للفنان فايز المالكي، حيث وقف بجوارها في الشدّة، مشيرة إلى أنها تتواجد وسط أسرة مسلسل ” استوديو المشاهير ” ، والذي يتواجد فيه فايز المالكي، وأنه كان يتابع حالتها الصحية وأخذها للأدوية.

ووجهت الشكر أيضًا للمنتج حسن عسيري، حيث كان يتابع حالتها الصحية، وكان حريصًا على أن تكون في وضعية مريحة لأنها تعاني من آلام في الظهر ولا تستطع التحرك كثيرًا وكان يضع لها ” مخدة ” ، وراء ظهرها أثناء جلوسها.