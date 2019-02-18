الهلال يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنواف العابد 

ماجد محمد(صدى):

كشف الجهاز الطبي في نادي الهلال عن آخر تطورات الحالة الصحية لنواف العابد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، قائلا إنه ليس بحاجة لأي تدخل جراحي جديد.

وأشار الجهاز الطبي برئاسة الجزائري أعمر مهدان، إلى إمكانية عودة اللاعب، الذي يعاني التهاباً أسفل البطن، إلى فريقه عبر راحة وبرامج علاج وتأهيل دون تدخل جراحي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العابد يحتاج ما بين 10 أيام و15 يوما من الراحة والعلاج، ومن المرجح عودته أمام الفيصلي، في 1 مارس المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الهلال والاتحاد السكندري أمس الأول في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غياب اللاعب نواف العابد.