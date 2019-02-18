إبقاء هازارد و200 مليون إسترليني.. شروط زيدان لقيادة تشيلسي

نواف السالم(صدى):

أعرب أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان، عن استعداده لتولي تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، ولكن وفقًا لثلاثة شروط.

حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ” زيدان ” وضع ثلاثة شروط لقيادة ” تشيلسي ” ، وأهمها الحفاظ على النجم البلجيكي إيدن هازارد؛ من خلال توقيع عقد جديد معه يغري الأخير بالبقاء.

وشملت شروط ” زيدان ” أيضًا توفير 200 مليون جينه إسترليني وربما أكثر؛ لتعويض رحيل متوقع لبعض نجوم الفريق وتدعيم صفوف البلوز بدماء جديدة.

وفيما يتعلق بالشرط الأخير فتمثل بأن يكون لـ ” زيدان ” دورًا كبيرًا في اختيار اللاعبين الجدد؛ وذلك بالاشتراك مع مدير الكرة في الفريق.

يُذكر أن زين الدين زيدان في فترة راحة من التدريب؛ وذلك بعد رحيله عن الميرنغي في الصيف الماضي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي ثلاث مرات على التوالي.