4 أزمات زوجية احذر تسللها لحياتك ستتسبب في تدميرها

واشنطن(صدى):

قال دكتور جودي فورد استشاري الطب النفسي الأمريكي ، مهما كانت العلاقة الزوجية ناجحة من المؤكد أن الزوجين سيمران بمشكلات حياتية وأزمات وصعوبات وتحديات، إلا أنه كلما كان الأساس متينا استطاع الزوجان تخطيها ومواجهتها دون أن تتأثر العلاقة نفسها.

ويؤكد دكتور جودي ، أن هناك الأزمات التي إن لم يتم يتداركها الزوجان قد تدمر العلاقة بأكملها، ومنها :

عدم الأمان

عدم الشعور بالأمان مع الطرف الآخر من أكثر أنواع المشاعر السلبية والأزمات التي قد تدمر العلاقة من جذورها، فإن كنت قلقا ولا تشعر بالأمان، وهذا الشعور يهاجم الزوجة بشكل خاص، حيث إنها تبدأ في عدم الشعور بالأمان مع زوجها، وأن حياتها معه مهددة بالخطر وبالانهيار.

زيادة المسافة

عندما تزداد المسافات بينك وبين زوجك يصيبك هذا الشعور بالقلق حيال العلاقة بأكملها، فكلما زادت المسافة أصبحت حياة زوجك مبهمة بالنسبة لك، فلا تستطيع توقع ردود أفعاله.

عدم الاستقرار

الاستقرار في الزواج هو مفتاح النجاح، ولكن إذا أصبحت قلقا في كل مسألة تمران بها خلال علاقتكما، وتشعر بعدم الاستقرار مع الشريك، فقد يدمر هذا العلاقة من جذورها.

الشك

القلق المصاحب الشعور بالشك يعد أسوأ أشكال المشاعر السلبية، التي قد تصيب زوجا من الأزواج، فعدم الثقة في تصرفات الحبيب وفي شعوره الحقيقي تجاهك.