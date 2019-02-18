ارتفاع طفيف في أسعار النفط بآسيا

وكالات(صدى):

سجلت أسعار النفط في آسيا اليوم الإثنين ارتفاعاً طفيفاً متأثرة بالتفاؤل السائد في الأسبوع الماضي.وارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 29 سنتاً ليبلغ سعره 55.88 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم إبريل فارتفع سنتاً واحدً إلى 66.26 دولاراً.

وارتفعت أسعار الخام أمس الأول الجمعة بالمقارنة مع أسعارها في نوفمبر مع استمرار تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وأزمة فنزويلا، وانقطاعات عرضية في الإمدادات.

وأغلق سعر برميل برنت المرجعي الدولي للخام في لندن على ارتفاع بـ 2.6 %عن سعره قبل يوم واحد، و6.7 % على مدى أسبوع.

أما برميل النفط الخفيف المرجعي الأمريكي، فأغلق سعره اليومي على ارتفاع بـ 2.2 %، والأسبوعي 5.4 %.