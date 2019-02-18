صور مؤثرة لكلب إيميليانو سالا لحظة وداعه

ماجد محمد(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور المؤثرة كلب اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا وهو يلقي نظرة الوداع خلال جنازته.

ونشرت رومينا سالا، شقيقة المهاجم الراحل، عدة صور للكلب وهو ينظر في حزن إلى جثمان صديقه الراحل وقد أكدت رومينا أن الكلب ” نالا “ كان أحد الأسباب التي أدت إلى عودة سالا إلى نانت بعد توقيعه مع كارديف سيتي حيث كان يعد لنقله للحياة معه في ويلز.

يذكر أن طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير الماضي، قد تحطمت وعُثر على حطامها في الثالث من فبرايرـ بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام.