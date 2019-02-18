بعد إيقافها.. ” ببجي ” تتصدر تويتر

أميرة خالد(صدى):

بعد ساعات من إيقاف اللعبة الشهيرة ” ببجي ” احتل وسم PUBG صدارة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل تويتر.

وكانت الصفحة الرسمية للعبة، حددت اليوم الإثنين، إيقاف اللعبة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.

والتحديث سيكون إضافة خاصية ” مواجهة الزومبي ” ، حيث سيخوض اللاعب تحدي البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

كما سيواجه اللاعب شخصيات تم استقدامها من لعبة ” ريزدنت إيفل – Resident Evil II ” ، التي سيتم استخدام موسيقاها في اللعبة أيضاً.