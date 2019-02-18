بالصور.. البرد تكسو جبال اللوز وتستقطب هواة التزلج

محمود البلوي(صدى):

شهدت قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك أمس، تساقطاً خفيفاً للثلوج والأمطار، فيما شهدت المنطقة وخاصة المناطق الشمالية منها تدني في درجات الحرارة.

وشهدت الأجواء إقبالا لافتا للأهالي والمتنزهين لمشاهدة الثلوج على قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز.

وانتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ ،في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ،قد أعدت خطة شاملة للطوارئ، استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة من اليوم الأثنين.

وأهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع هطول الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع.