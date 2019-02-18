بالفيديو.. بدر الصقري: الهلال ترك الملعب موسم واحد فحقق النصر الدوري
أكد الكاتب الرياضي بدر الصقري، أن تركيز نادي الهلال ومنهجيته ومستواه العالمي، ليس وليد اليوم.
وقال الصقري خلال برنامج ” الديوانية ” : ” الهلال في دوري 2014 طلع خارج الملعب، وهو الموسم اللي حقق النصر فيه الدوري ” .
وفي سياق منفصل، علق الصقري على ترك اللاعب ناصر الشمراني لنادي الشباب، قائلا: ” لم أتمنى رؤية ناصر الشمراني بهذا الشكل ” .
وأضاف: ” بدون الهلال لم يكن الشمراني ليحقق لقب الأفضل ” ،مستكملا: ” كان ينبغي أن يعتزل بعد تحقيق لقب افضل لاعب اسيوي ” .
#الديوانية
بدر الصقري – #الهلال في موسم واحد ترك الملعب فحقق #النصر الدوري . pic.twitter.com/pBEWA57gB5
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 17, 2019
faeiz[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 6 دقائق
سلامات في شي هالأخ للهدرجة التعصب لناديك يخليك تكذب ..
أولاً نادي النصر حقق الدوري نرتين متتاليتين لاتقول نادي الهلال كان غير موجود
ثانياً معروف من أبرز الشمراني وهو نادي الشباب وكان الأفضل وهداف في نادي الشباب
أتركوا تزييف الحقائق لأجلك ناديكم وتعصبكم له