بالفيديو.. بدر الصقري: الهلال ترك الملعب موسم واحد فحقق النصر الدوري

طلال الغامدي(صدى):

أكد الكاتب الرياضي بدر الصقري، أن تركيز نادي الهلال ومنهجيته ومستواه العالمي، ليس وليد اليوم.

وقال الصقري خلال برنامج ” الديوانية ” : ” الهلال في دوري 2014 طلع خارج الملعب، وهو الموسم اللي حقق النصر فيه الدوري ” .

وفي سياق منفصل، علق الصقري على ترك اللاعب ناصر الشمراني لنادي الشباب، قائلا: ” لم أتمنى رؤية ناصر الشمراني بهذا الشكل ” .

وأضاف: ” بدون الهلال لم يكن الشمراني ليحقق لقب الأفضل ” ،مستكملا: ” كان ينبغي أن يعتزل بعد تحقيق لقب افضل لاعب اسيوي ” .