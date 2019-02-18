المرور توضح حقيقة تحرير مخالفة ” شرب شاي “

علي القحطاني(صدى):

علقت الإدارة العامة للمرور، على مقطع فيديو متداول، لشخص زعم أنه وصلته رسالة نصية بتحرير مخالفة مرورية لشرب الشاي أثناء القيادة.

ونفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله البسامي ،صحة المقطع، قائلا : ” إن المقطع مفبرك وغير صحيح ” .

وكان صاحب المقطع قد زعم تلقيه رسالة على جواله بتغريمه مبلغ 900 ريال مخالفة ” شرب شاي ” .