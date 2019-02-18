المرور توضح حقيقة تحرير مخالفة ” شرب شاي “
علقت الإدارة العامة للمرور، على مقطع فيديو متداول، لشخص زعم أنه وصلته رسالة نصية بتحرير مخالفة مرورية لشرب الشاي أثناء القيادة.
ونفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله البسامي ،صحة المقطع، قائلا : ” إن المقطع مفبرك وغير صحيح ” .
وكان صاحب المقطع قد زعم تلقيه رسالة على جواله بتغريمه مبلغ 900 ريال مخالفة ” شرب شاي ” .
🐪[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 26 دقيقة
صرنا نتوقع منكم كل شي باين منها انها مفبركه
بس اخاف حتى السواك يحطوا عليه مخالفه 😂😂😂😂😂
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3661 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني راحوا فيها،كشكات الكرك والشاي الجمري..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3661 ] نشر منذ 11 دقيقة
يعني راحوا فيها،كشكات الكرك والشاي الجمري..
كان الله في عونهم.
زائر[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 10 دقائق
اذا المقطع مفبرك ، فعلى ادارة المرور اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المقطع لأن هذه الجريمة جريمة معلوماتية تستوجب العقاب .