فيديو مروع لشخص يذبح كلبًا ضالًا تمهيدًا لأكله!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريون مقطع فيديو صادم، لعمال صينيين في مصر يقومون بقتل كلبا وذبحه تمهيدًا لطهيها وأكلها.
وأظهر المقطع لحظة اصطياد العمال لأحد الكلاب الضالة وربطه بحبل لشل حركته ثم انهال عليه ضربًا حتى قتله، وقام بذبحه.
وطالب متداولو المقطع بضرورة التحقيق مع الجناة واحترام القيم والتقاليد والأعراف في مصر، وتدخل المسؤولين في أقرب وقت لوقف تلك الجرائم.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3661 ] نشر منذ 60 دقيقة
الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، وأعزنا به،،
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2652 ] نشر منذ 35 دقيقة
وعلي عوض يصور وهات لة حديدة
ويطالب باحترام نظام البلد ومحاسبة ذى الصيني