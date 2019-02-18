بالفيديو.. ياسمين صبري مرتدية الحجاب: ” أحس إني سعودية “

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، في مقطع فيديو، مرتدية الحجاب الخليجي.

وقامت صبري خلال المقطع بمغازلة السعوديين، قائلة: ” بذمتكم تحسوا إني أنا مصرية؟ ” لترد صديقتها: ” تحس إن فيكي عرق سوري ” .

ورفضت الفنانة المصرية تشبيه صديقتها بأنها سورية، وقالت: ” احس إني من السعودية ” ، ثم أرسلت قبلة في نهاية الفيديو إلى جمهورها السعودي.

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