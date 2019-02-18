الشرطة تدخل لمنع حفل زفاف شابين مثليين!
شهدت إحدى قرى مدينة مراكش المغربية، حالة من التوتر والاستنفار، بعدما علموا بوجود حفل زفاف لشابين مثليين وسط قريتهم.
وسارع الأهالي لإخبار السلطات لإنهاء حفل الزفاف، وتجمهر بعضهم أمام باب الفيلا التي كان من المقرر اقامة الزفاف فيها.
لكن صاحب الفيلا تمكن من تفريق المدعوين قبل وصول الشرطة ورجال الدرك، كما أن العروسين اختفيا عن الأنظار.
ومن جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الموضوع، كما ذكرت بعض المواقع المغربية، أنه تم اعتقال 8 أشخاص لاستجوابهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23699 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
اصبحت الشغله مجاهره وكأن الامر عادي جدا
وصاحب الفلا يعلم عنهم وموافق على الزواج
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2652 ] نشر منذ 32 دقيقة
ونقول ليش المغربيات الوحدة ترج وتمسح
اثاري الشعب مستخنث
الله لا يبلانا ويسترنا ويستر اعراضنا