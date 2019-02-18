الشرطة تدخل لمنع حفل زفاف شابين مثليين!

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى قرى مدينة مراكش المغربية، حالة من التوتر والاستنفار، بعدما علموا بوجود حفل زفاف لشابين مثليين وسط قريتهم.

وسارع الأهالي لإخبار السلطات لإنهاء حفل الزفاف، وتجمهر بعضهم أمام باب الفيلا التي كان من المقرر اقامة الزفاف فيها.

لكن صاحب الفيلا تمكن من تفريق المدعوين قبل وصول الشرطة ورجال الدرك، كما أن العروسين اختفيا عن الأنظار.

ومن جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الموضوع، كما ذكرت بعض المواقع المغربية، أنه تم اعتقال 8 أشخاص لاستجوابهم.