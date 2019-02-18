سر الشجرة التي زرعها ولي العهد في القصر الرئاسي خلال زيارته لباكستان

إسلام آباد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، لحظة زراعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- شجرة تذكارية في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وتعتبر زراعة الأشجار في حديقة القصر الرئاسي عادة متبعة مع الضيوف الكبار ورؤساء الدول.

وتعبر تلك الشجرة عن الصداقة القوية بين الدولتين، ويتم وضع لوحة عن تاريخ الشجرة والشخصية التي زرعت تلك الشجرة.

اقرأ أيضًا: