بالفيديو.. عصام الدين: أداء الهلال ساحر وسامي الجابر هو السبب
أكد المحاضر في الإعلام الرياضي عادل عصام الدين، أن مستوى نادي الهلال عالمي، مرجعًا الفضل لسامي الجابر.
وقال عصام الدين، خلال برنامج ” الديوانية ” : ” اقسم بالله وانا اتابع الهلال اتابع فريق عالمي مستوى خيالي وأداء ساحر وجذاب ،ولا ودك تخلص المباراة ” .
وأضاف: ” سامي الجابر هو السبب في هذا الفريق، بذكائه وخبرته استطاع أن يبني على الموجود ” .
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عادل عصام الدين:
اقسم بالله وانا اتابع #الهلال اتابع فريق عالمي مستوى خيالي ولاودك تخلص المباراة
سامي الجابر هو السبب في هذا الفريق
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— ماكس الهلالي (@maxalhilal) February 17, 2019
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