بالفيديو.. عصام الدين: أداء الهلال ساحر وسامي الجابر هو السبب

طلال الغامدي(صدى):

أكد المحاضر في الإعلام الرياضي عادل عصام الدين، أن مستوى نادي الهلال عالمي، مرجعًا الفضل لسامي الجابر.

وقال عصام الدين، خلال برنامج ” الديوانية ” : ” اقسم بالله وانا اتابع الهلال اتابع فريق عالمي مستوى خيالي وأداء ساحر وجذاب ،ولا ودك تخلص المباراة ” .

وأضاف: ” سامي الجابر هو السبب في هذا الفريق، بذكائه وخبرته استطاع أن يبني على الموجود ” .

شاهد أيضَا: