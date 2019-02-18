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بالفيديو.. عصام الدين: أداء الهلال ساحر وسامي الجابر هو السبب

بالفيديو.. عصام الدين: أداء الهلال ساحر وسامي الجابر هو السبب
طلال الغامدي(صدى):

أكد المحاضر في الإعلام الرياضي عادل عصام الدين، أن مستوى نادي الهلال عالمي، مرجعًا الفضل لسامي الجابر.

وقال عصام الدين، خلال برنامج ” الديوانية ” : ” اقسم بالله وانا اتابع الهلال اتابع فريق عالمي مستوى خيالي وأداء ساحر وجذاب ،ولا ودك تخلص المباراة ” .

وأضاف: ” سامي الجابر هو السبب في هذا الفريق، بذكائه وخبرته استطاع أن يبني على الموجود ” .

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