خطف شاب وقتله لتأخر عائلته في دفع 20 ألف دولار ” فدية “

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة فاس في المغرب، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شابًا عشرينيًا ،بعد اختطافه وإمهال عائلته لدفع الفدية.

وقام الجناة بقتله بعد تأخر العائلة في دفع الفدية المطلوبة، بقتل الشاب ذو الـ 21 عامًا، بخنقه باستخدام حزام من الجلد.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بالجريمة بينهم فتاة، وأحدهم من أصحاب السوابق القضائية.

وكان أفراد العصابة استدرجوا الشاب الذي ينحدر من عائلة ثرية عبر موقع لبيع الأشياء المستعملة، واقتادوه بعدها إلى مسكنهم بعمارة في شارع الجيش الملكي، حيث احتجزوه.

واتصلوا بعد ذلك بأسرته لطلب 20 مليون سنتيم مغربي ” 20 ألف دولار تقريبًا “، وهددوا بقتله في حالة الاتصال بالشرطة.