بالفيديو.. تفاصيل أول فيلم رعب سعودي

أميرة خالد(صدى):

كشف المخرج ثامر الهندي، عن تفاصيل تجهيز العمل لفيلم الرعب ” سخموي ” ، وهو أول فيلم رعب سعودي.

وأوضح الهندي أن بداية الفيلم كانت عبارة عن تصويت على ” سناب شات ” على أكثر الأفلام مشاهدة بين الجمهور، فتبيَّن أن أفلام الرعب هي الأكثر قبولًا.

وتدور أحداث فيلم ” سخموي ” حول موت موظفي شركة، واحدًا تلو الآخر، بسبب تمثال فرعوني.

وعن اسم ” سخموي ” ، أوضح المخرج أن اختيار الاسم جاء بعد البحث والتحري، مشيرًا إلى أنه اسم لملك قديم، قائلا: ” فضلناه لأنه يتميز بالمرونة، ويعلق بالذهن.. والأصداء وردود الأفعال كانت جميلة بشكل غير متوقع ” .

كما أوضح مدير إنتاج الفيلم رضوان البهتا، أنه تم استخدام أنواع مميزة من المؤثرات، وأجود الصوتيات الموجودة في عالم السينما في الخارج، والتي تستخدم في الأفلام الأمريكية.