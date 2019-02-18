تحذير لأهالي 6 مناطق بسبب الأمطار الرعدية والضباب الكثيف

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين ،عدة تنبيهات متقدمة على 6 مناطق شملت كل من: الباحة ،مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل.

وأوضحت الهيئة أن كل من حائل والجوف والحدود الشمالية ، ستشهد امطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الافقية، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح غدِ الثلاثاء.

فيما دعت المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة ومكة المكرمة وعسير، إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع ظاهرة الضباب، لما ستشهده من حالة ضباب كثيف يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأثنين.