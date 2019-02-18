 بالفيديو.. خليل جلال يكشف حقيقة تصريحاته عن حكم الفار ويؤكد: ما يحدث مؤسف

ماجد محمد(صدى):

أوضح خليل جلال رئيس لجنة الحكام، حقيقة تصريحه عن قضية الـ Var ، مؤكدًا أن الموضوع المتداول ومنسوب لتغريدة عبر ” تويتر ” لا يمس الحقيقة بصلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الديوانية ” ، أنه ” لم يتداخل مع القناة المعنية بتاتًا ونسبت له هذا التصريح عبر حسابها في ” تويتر ” ، وبدأ بمباشرة الموضوع مع إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات ” .

وأشار إلى أنه ” من يتواجد بغرفة الـ ” VAR ” حكم مساعد ومشغل للشركة الخاصة بتقنية الـ ” VAR ” وليس للقناة الناقلة صلة بالموضوع ” .

وتابع ” ما يحدث في الوسط الرياضي مؤسف، وهذه التفاصيل داخل غرفة VAR بدون الناقل ” .

وكان قد تم تداول تصريح لرئيس لجنة الحكام، قال فيه : ” دائماً نُعلن عن الحكام قبل كل جولة ومن بينهم حكام الفيديو فقط ولم يسبق لنا الإعلان عن الحكم المساعد لتقنية الـvar ” .