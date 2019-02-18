وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

كشف وزير الإعلام، الأستاذ تركي الشبانة، حقيقة شراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لنادي مانشستر يونايتد.

وقال الوزير إن الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تمامًا.

وتابع الأستاذ تركي أن حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استتثماريه ولم تسفر عن أي نتيجة.