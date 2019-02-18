وكيله: عودة نيمار إلى برشلونة مجرد ” كذبة “

طلال الغامدي(صدى):

أكد والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، أن التقارير التي تلمح إلى احتمالية عودته ابنه إلى برشلونة، مجرد ” كذبة ” .

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب، إن التقارير عبارة عن “ كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة ” ، مضيفًا: “ شخصين بإمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة ” .

وأضاف: “ برشلونة ناد كبير وكنا سعداء جدا فيه يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات (في سوق الانتقالات) ” ، متابعًا: “ هذه الشائعات تمتعنا جدا ” ، موجها انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

وأشار إلى أن “ المستقبل في باريس، الحاضر في باريس ” ، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه “ من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة ” .