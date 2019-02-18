نشر : منذ 4 ساعات 2٬524 4 فيديوهات متنوعة شايب مالك للإبل يعلم المذيعة كيف تنادي الإبل الوسوم:السعودية
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 8 ساعات
هب البراد وزانت النفسيه والجوروعه والمشاعرحيه🍎🍏
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11820 ] نشر منذ 7 ساعات
هب البراد وزانت النفسيه، والجو روعه والمشاعر حيه
والغيم غطى الديره السحريه، وجادت لك الأبيات يا مغنيها
*
غَيْمٌ وَسَعَةُ بَالٍ وَمَطَرٍ يَا الغَالِي، وَلَا طَرَّى غَيْرُكَ أَبِدْ فِي بَالِي
قِرَبُكَ هناي وَشُو فَتْكٌ تُحَلَّى لِي، وَنَفِّسِي لِأَجِلَّ وِصْلَكَ فِدَا غَالِيهَا
*
صب المحبه بأشرب من إدلالك، وخل الكلام ومد لي فنجالك
انا ما أروق إلا لا صرت قبالك، لا يا بعد روحي ويا مداويها
*
فِيكَ الجَمَالُ الطَّاغِي المُتَبَاهِي، يَا لَذَّةَ السُّكَّرِ بِكُوبِ الشاهي
مَلَامِحُكَ فِتَنُهِ وَزِيَنِكَ راهي، وَأَوْصَافِكَ الفَخْمَةَ مَنْ يُجَارِيهَا؟
*
وعيونك أليا سلهمت ذباحه، مرتاحه وما كنها مرتاحه
نظراتها سحريه ولماحه، الله يخليها لمن يرجيها
*
لُبَّيْهُ يَا الوَجْهُ الجَمِيلُ الهَادِي، مَا فَكَ هوا نَفْسِي وَقِرَبِكَ زادي
حُبُّكَ ب وَادِي وَالبَشَرُ فِي وَادِي، وَعُرُوقُ قَلْبِي جِيتكِ تُحَيِّيهَ
*
وينك ثلاث أيام فاقد صوتك ؟، ترى المَكابَر ضاع بين سكوتك
لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك، وتحوسك الدنيا وتحزن فيها
*
دايم وَجَوَّالُكَ يُجِيبُ الصَّدْمَةَ، كُلُّ مَا اِتَّصَلَ خَارِجَ نِطَاقِ الخِدْمَةِ
إِلَى مَتَى تَبْنِي الوَصْلَ وَتَهَدُّمَهُ؟، الأَيَّامُ مِنْ دُونِِكَ أَنَا مَا أَبِيهَا
*
لا تلتفت للعالم النقاده، اللي على درب الردى معتاده
على العلوم الناقصه وراده، مهما تسوي طيب ما يرضيها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11820 ] نشر منذ 7 ساعات
تسلم يخوي المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏.
.
ذكرتني بالقصيد الزين طال عمرك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65556 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههههه ,,