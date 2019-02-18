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شايب مالك للإبل يعلم المذيعة كيف تنادي الإبل




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11820 ] نشر منذ 7 ساعات

هب البراد وزانت النفسيه، والجو روعه والمشاعر حيه

والغيم غطى الديره السحريه، وجادت لك الأبيات يا مغنيها

*
غَيْمٌ وَسَعَةُ بَالٍ وَمَطَرٍ يَا الغَالِي، وَلَا طَرَّى غَيْرُكَ أَبِدْ فِي بَالِي

قِرَبُكَ هناي وَشُو فَتْكٌ تُحَلَّى لِي، وَنَفِّسِي لِأَجِلَّ وِصْلَكَ فِدَا غَالِيهَا

*

صب المحبه بأشرب من إدلالك، وخل الكلام ومد لي فنجالك

انا ما أروق إلا لا صرت قبالك، لا يا بعد روحي ويا مداويها

*

فِيكَ الجَمَالُ الطَّاغِي المُتَبَاهِي، يَا لَذَّةَ السُّكَّرِ بِكُوبِ الشاهي

مَلَامِحُكَ فِتَنُهِ وَزِيَنِكَ راهي، وَأَوْصَافِكَ الفَخْمَةَ مَنْ يُجَارِيهَا؟

*

وعيونك أليا سلهمت ذباحه، مرتاحه وما كنها مرتاحه

نظراتها سحريه ولماحه، الله يخليها لمن يرجيها

*

لُبَّيْهُ يَا الوَجْهُ الجَمِيلُ الهَادِي، مَا فَكَ هوا نَفْسِي وَقِرَبِكَ زادي

حُبُّكَ ب وَادِي وَالبَشَرُ فِي وَادِي، وَعُرُوقُ قَلْبِي جِيتكِ تُحَيِّيهَ

*

وينك ثلاث أيام فاقد صوتك ؟، ترى المَكابَر ضاع بين سكوتك

لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك، وتحوسك الدنيا وتحزن فيها

*

دايم وَجَوَّالُكَ يُجِيبُ الصَّدْمَةَ، كُلُّ مَا اِتَّصَلَ خَارِجَ نِطَاقِ الخِدْمَةِ

إِلَى مَتَى تَبْنِي الوَصْلَ وَتَهَدُّمَهُ؟، الأَيَّامُ مِنْ دُونِِكَ أَنَا مَا أَبِيهَا

*

لا تلتفت للعالم النقاده، اللي على درب الردى معتاده

على العلوم الناقصه وراده، مهما تسوي طيب ما يرضيها

[ عدد التعليقات: 11820 ] نشر منذ 7 ساعات

تسلم يخوي المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏.
.
ذكرتني بالقصيد الزين طال عمرك .

[ عدد التعليقات: 65556 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههههههههههههههههه ,,

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