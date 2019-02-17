بالفيديو.. ضبط مشتبهًا به أحرق أحد صناديق الرصد الآلي بطريق الشمال

علي القحطاني(صدى):

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة ينبع مشتبه به؛ قام بإحراق جهاز للرصد الآلي، فَجْر اليوم الأحد، بطريق الشمال بالمحافظة، وتم تحويله للشرطة التي فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وتفصيلًا، باشرت الجهات المعنية -ممثلة بدوريات الأمن- أثناء عملها المعتاد فَجْر اليوم حادثة حريق بأحد صناديق نظام الرصد الآلي بطريق الشمال بالمحافظة بعد أن قام شخص مشتبه به بإضرام النار في الصندوق بعد سكبه البنزين على الجهاز؛ فتم القبض عليه من قِبل دوريات الأمن بعد تعرُّضه لحروق في يديه، وأضافت المعلومات بأنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشخص للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة للتحقيق معه في الحادثة.

يذكر أن الواقعة تكررت قبل أشهر عدة بعدما اعتدى مجهولون على صناديق نظام الرصد الآلي بالمحافظة؛ إذ تم إحراق جهاز بطريق أملج، وطمس آخر ببويات حمراء، وتغيير اتجاه الكاميرات دون أدنى مسؤولية، فيما هرب المعتدون من الموقع.