بالصور.. ” الاتحاد ” يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة ” الهلال “

ماجد محمد(صدى):

استأنف فريق نادي الاتحاد تدريباته استعدادًا لملاقاة الهلال، وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء الماضي تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين المران، والذي اشتمل على نواحي فنية ولياقية.

واصل اللاعبان مروان داكوستا ورومارينهو برامجهما التأهيلية وفقًا للبرنامج الموضوع لهما.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المهندس لؤي هشام ناظر اجتماعًا بأعضاء الفريق الكروي الأول في المعسكر، بحضور نائبه الأستاذ حمد الصنيع وعضو المجلس، أحمد كعكي.