بالصور.. مكونات مأدبة العشاء التي أقامها عمران خان لولي العهد

نايف السالم(صدى):

أعد رئيس الوزراء الباكستاني مأدبة عشاء رسمية بمنزله بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، على شرف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان احتفاءً بزيارته التاريخية الأولى للبلاد، واحتوت لائحة العشاء تشكيلة من الأطباق والأطعمة المتنوعة.

وجاء الحساء على الطريقة اللبنانية على رأس المقبلات، مع الخبز، فيما اشتمل الطبق الرئيس على السمك المقلي ولحم الخروف المشوي، ولفائف السبانخ، كما تضمنت المأدبة كذلك مجموعة من أشهر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الباكستاني العريق، منها: كباب الضأن الجبلي، وبرياني بلحم الضأن، ودجاج الكونا، ولحم الضأن الطري، إضافة إلى طبق السلطة العربية، وشملت الحلويات طبق حلوى الجزر، والبودنج المطهو على البخار، إضافة إلى الفواكه الطازجة والشاي الأخضر.

وضمت لائحة الموسيقى التي عزفت أثناء العشاء أشهر الأغاني السعودية والعربية مثل: أغنية وطني الحبيب للمطرب الراحل طلال مداح، ونعم سعوديين لفنان العرب محمد عبده، فضلاً عن باقة أخرى من أشهر وأبرز الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تعبّر عن تنوع الثقافة الباكستانية.