تهديد يقود أحد منسوبي التعليم لمطالبة الوزير عبر تويتر..والوزارة ترد ” فيديو “

عادل الحربي(صدى):

طالب المعلم معتوق الشريف وزير التعليم بالنظر في تهديد وصله من مساعد وزير التعليم على إثر مارفعه من إدارته عن بعد التجاوزات للوزارة.

وقال المعلم خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : الموضوع الأخير وهو أن الوزير الحالي طالب بتحديث بيانات المعلمين، وبيناتي موقوفه بسبب عدم وجود تقييم لأداء وظيفي، ووصلني تهديد بصيغة لاتكون في وزارة التعليم.

وأضاف : أنا لا أرفض ان احدث بيناتي ولكن ليس لدي أداء تقييم لكي احدث البيانات واتمني من وزير التعليم أن يشكل لجنة للنظر في القضية بشكل كامل، فأنا لي حق ومستعد أن أحاكم إذا كنت مقصر.

وتفاعل وزير التعليم مع الملعلم ووجه وبشكل عاجل الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق في قضية المعلم معتوق الشريف في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها وأسباب تأخير البت فيها والملابسات المتعلقة بها.