بالفيديو.. عبدالله الغامدي يوضح أنواع الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح دكتور عبدالله الغامدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أنواع الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة.

وتابع دكتور عبدالله، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك أنظمة توضح مصادر الاختراقات، والجهات المشبوهة، وأنواع هذه الاختراقات.

وأضاف ” الغامدي ” أن من أنواع هذه الاختراقات: الهجوم الكثيف لتعطيل الخدمة؛ أي يعمل هجوم كأنه يريد أن يصل لخدمة معينة إلى أن تتعطل ” السيرفات ” وتستطيع تلبية هذه الخدمة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن الاتحاد رصد العديد من المحاولات الإلكترونية لاختراق المواقع الرسمية والهامة بالمملكة، وأن المملكة بالفعل مستهدفة معلوماتيًا.

أ.د. عبد الله الغامدي- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

هذه هي أنواع الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة..@SAFCSP#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/27SMxNGC0L — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 17, 2019