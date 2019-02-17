التجارة تطلق أمر ” غير معروف ” .. والجهات الحكومية تدعمها

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، تغريدة غامضة تضمنت ” تم الإطلاق بتكامل الجهود ” دون الإشارة إلى شيء آخر، ما أثار استغراب المتابعين.

ويبدو أن الأمر حدث بخطة محددة بين كافة جهات ومؤسسات الدولة، إذ تفاعل عدد كبير منهم مع التغريدة بردود قد تعبر عن رؤى هذه المؤسسات.

وقالت جامعة المجمعة ” نبني للمستقبل، لأننا جزء منه .. ولمستقبلٍ اكثر اشراقاً ” ، فيما ذكرت البلديات ” يداً بيد ” ، وكتب الأمن العام: ” للوطن حقوق يحميها النظام ” ، ثم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: ” تتوحد جهودنا ” ، وغيرها من المؤسسات مثل الجوازات والزكاة والدخل وساما وغرفة القصيم.